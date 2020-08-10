10 Ağustos pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 10 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Marmara Mah,Cumhuriyet Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]