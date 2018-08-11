1. Lig'de Üç Haftanın Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık maç programı şöyle:

2. hafta

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

3. hafta

24 Ağustos Cuma:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

- 4. hafta

31 Ağustos Cuma:

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)

21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)