1. Lig'de Üç Haftanın Programı Açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 2, 3 ve 4. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık maç programı şöyle:
2. hafta
17 Ağustos Cuma:
17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)
18 Ağustos Cumartesi:
16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)
19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)
19 Ağustos Pazar:
19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)
21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
3. hafta
24 Ağustos Cuma:
19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
25 Ağustos Cumartesi:
19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)
21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)
26 Ağustos Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
27 Ağustos Pazartesi:
19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
- 4. hafta
31 Ağustos Cuma:
21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)
1 Eylül Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Stat açıklanmadı)
21.45 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)
2 Eylül Pazar:
16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)
19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)
21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)