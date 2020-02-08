08 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

08.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:25 Şampiyon

01:30 Aileler Yarışıyor

03:15 İncir Ağacı

03:20 Baba Can'dır

03:50 Aileler Yarışıyor

04:05 İyilik Kulübü

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Küçük Hanımefendi

05:20 Baba Can'dır

06:40 Beni Böyle Sev

07:25 Beni Böyle Sev

08:15 İncir Ağacı

09:00 1'de Bugün

09:30 İyi Fikir

09:55 Tozkoparan

10:40 Aileler Yarışıyor

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:40 Vuslat

12:40 Vuslat

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

15:45 1'de Bugün

15:55 Şampiyon

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com