Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı!

Zula Mobile v0.18 güncellemesi bugün yayınlandı! Zula Mobile resmi Instagram hesabı üzerinden güncelleme tüm oyunculara duyuruldu. Zula Mobile v0.18 güncellemesiyle yapılan değişiklikler Zula Mobile resmi üzerinden yayınlandı. Güncelleme detaylarında altyapı geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri bulunmakta.

Merhabalar!

0.18 güncellemesi ile sunucularımızla ilgili büyük bir altyapı çalışmasını tamamladık. Bu çalışma ile maç içerisinde daha iyi bir performans bekliyoruz.

Başlıca Geliştirmeler:

Oyun sunucusu için altyapı çalışması yapıldı.

Hata Düzeltmeleri:

Kart yükseltmelerinde yaşanan, kartların kaybolması hatası giderildi.

Bir sonraki büyük güncellememiz için çalışmaya devam ediyoruz, yeni geliştirmeleri beğeneceğinize eminiz. Önerilerinizi ve şikayetlerinizi discord veya destek formu üzerinden bizimle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Playerbros