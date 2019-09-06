Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

06.09.2019 12:23

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürü değiştirdikleri tespit edilirken miktarın artabileceği belirlendi.

Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TTK'nın yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürlerin kalitesiz olduğu şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kömürlerin dağıtım ihalesini alan firmanın kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttını tespit etti. TTK kömürlerini ise başkalarına para karşılığı sattığı belirlendi. Ocak ayından bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kalitesiz kömürlerin Zonguldak ve ilçeleri ile Düzce ve ilçelerinde binlerce aileye dağıtıldığı saptandı. Bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürün değiştirildiğini, miktarın devam eden araştırmalar sonunda dahada artabileceği öğrenildi.

Polis, 18 kişinin mağdur olarak ifadesini aldıktan sonra dün O.K., N.Y., T.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli adliyesine sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen delil ve kömür numuneleride adliyeye götürüldü.

Kaynak: DHA