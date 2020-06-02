Zonguldak'ta yeni orman dışı satış deposu kuruldu
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Zonguldak'ta yeni orman dışı satış deposu kuruldu

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Devrek İşletme Müdürlüğünde Yeni Orman Dışı Satış Deposu olarak kuruluşu yapıldı.

Zonguldak'ta yeni orman dışı satış deposu kuruldu
02.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:45

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Devrek İşletme Müdürlüğünde Yeni Orman Dışı Satış Deposu olarak kuruluşu yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Devrek İşletme Müdürlüğünde Yeni Orman Dışı Satış Deposu olarak kuruluşu yapılan Çukur Deposu adı verilen bu depo Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunmaktadır. Kapasitesi 50 bin metreküp olan Çukur Deposuna Devrek İşletme Müdürlüğüne bağlı Tefen, Sarıgöl, Akçasu, Buldandere, Babadağ, Ören şefliklerinin emvalleri ile Zonguldak işletme Müdürlüğünün Çaycuma, Perşembe ve Saltukova Şefliklerinin emvalleri nakledilecektir. Çukur Depo alanında bulunan mevcut ağaçlar korunarak boşluklar OGM kurumuna ait iş makinaları ile düzeltilerek üstyapısı yapıldı. Sahada daha önce 17. Madde kapsamında izin verilmiş olup verilen iznin iptalinin ardından OGM tarafından teslim alınan metruk binanın tamiratı yapılarak, su ve elektriği bağlanarak modern ve kullanılır hale getirildi. Böylece tasarruf tedbirleri kapsamında bir çözüm üretilerek amaca ulaşıldı. Yöreye kazandırılan yeni depo alanı ile de evvel mevcut iki depoda orman köylülerinin fiziki şartlardan ötürü yaşamakta olduğu olumsuzluklardan kurtarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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