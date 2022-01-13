ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu: "Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz"
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
ZONGULDAK (AA) - Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
(6)
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin kavgaya değil,Türkiye'nin helalleşmeye ihtiyacı var"
Kılıçdaroğlu: "Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız oldu, eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu, bunları telafi etmeye çalışıyoruz"