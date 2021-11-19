"Ziyafet Sofrası" öğretmenlere özel sahnelenecek

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Tiyatro Külliyen, "Ziyafet Sofrası" adlı oyununu bu akşam öğretmenler için sahneleyecek.

Tiyatro Külliyen 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak oyunu Özel Acıbadem Okulları'nın desteğiyle bugün saat 20.00'de Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye koyacak.

Tüm öğretmenlerin davetli olduğu oyunda, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Emre Biliciler ve

İsmail Volkan Ceylan rol alıyor.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yüzlerce kez sahnelenen oyun, Hüdayi Dergahı'na karınlarını doyurmak için gelen iki kardeşin yaşadıklarını konu alıyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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