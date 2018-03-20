Zileli Onbeşliler Çanakkale Yolunda

TOKAT (İHA) – Kınalı Ali'nin Şehri Zile'den kırk sekiz öğrenci Çanakkale Şehitleri ve Anıtını ziyaret için yola çıktı.

Zile İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılı kırk sekiz öğrenci 3 gün sürecek Çanakkale gezisi için yola çıktı. Öğrencilerin Çanakkale ruhunu anlamaları, Kınalı Ali'nin yaşadıklarını hissetmeleri için düzenlenen organizasyonun sürekli olarak yapılacağı belirtildi. 15 Yaşındaki öğrenciler ve velileri mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti. Öğrencileri Zile İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Himmet Atakol, okul müdürleri ve veliler yolcu etti. Yapılan Duayla otobüs Çanakkale'ye yola çıktı. - TOKAT