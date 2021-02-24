ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİDEN SIZINTI SÜRÜYOR

ZEYTİNBURNU'nda lodos sırasında karaya oturan Komor adaları bayraklı "Streamline" adlı 108 metrelik kuru yük gemisinden sızıntı devam ediyor.

Zeytinburnu açıklarında demirli olara bekleyen 108 metrelik gemi 29 Ocak 2021 tarihinde Lodos fırtınası sırasında sürüklenmeye başlamış ve karaya oturmuştu. Kaza sırasında gemide mahsur kalan üç personel, olaya müdahale eden ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Kazanın ardından hasar gören gemi adeta kaderine terk edildi. Kıyıdaki taşlara bağlı olarak bekleyen gemiden geçtiğimiz hafta sızıntı da başlamıştı .Denizin rengini değiştiren sızıntı hala devam ediyor. Gemideki sor durum havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı