28.08.2019 15:10

Zeydan Karalar: "Adana Büyükşehir Belediyesi Ocak'tan sonra kar edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayyum iddialarına, "Hayır ola, kim neyi atayacakmış? Kimseye buradan ekmek çıkmaz" dedi

Zeydan Karalar: "Bugüne kadar ASKİ'ye 160 milyon TL kazandırdık"

"Ayda 10 milyon TL zarar eden ASKİ'yi 15 milyon TL kar eder hale getirdik"

"İhalesi yapılan 76 kuyunun 35'inin hiç olmadığını belirledik"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "ASKİ'de fazla ödeme yapıldığını tespit ettiğimiz kalemlerden yaklaşık 60 milyon TL'yi tahsil ettik. Böylece bugüne kadar ASKİ'ye yaklaşık 160 milyon TL para kazandırdık" dedi.

Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin mali durumu ve borç durumuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Karalar, toplantıda geçtiğimiz yıl aylık 10 milyon lira açık veren ASKİ'nin, 2019'un Temmuz ayında 15 milyon lira artıya çıktığını söyledi. Kentin genelinde temiz içme suyu sıkıntısı olduğunu ve bunu gidermek için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Karalar, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ASKİ hizmet üreten müesseselerdir. Hizmetin bedelini de karşılamanız gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz. Ne yazık ki iki güzel nehre sahip olan Adana'nın üçte birinde sağlıklı su yok. 21'inci yüzyılda, Adana gibi bir kentte sağlıklı suyun olmamasını içime sindiremiyorum. Adana'nın son yıllarda hak etmediği yerde olduğunu biliyoruz ve bunun için arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu. Gereksiz görülen ekipmanlarda tasarrufa gidildi

Gelir ve gider dengesini düzeltmek için yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Karalar, mevcut hizmetlerde gereksiz görülen ekipmanlarda tasarrufa gittiklerini ve çeşitli incelemeler sonucunda hizmet sağlayıcılarının uygunsuzluklarına yönelik cezai işlem uygulanması için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Karalar, gelir ve gider tablosuyla ilgili şunları söyledi:

"Tasarrufa ilk olarak araç kiralarıyla başladık. Baktık ki hiç çalışmayan ya da çok az kullanılan araçlar var. Bu araçları tespit ederek iptal ettik. Bu araç kiralarından aylık 2 milyon lira tasarruf ettik. Bunu yıla vurduğunuzda 24 milyon TL tasarruf anlamına geliyor. Bu kiraların ödemelerinde de hesaplamalardaki yanlışlıklardan dolayı 4 milyon lira fazla para ödendiğini tespit ederek bu parayı tahsil ettik. Yine yüklenici firmanın vermesi gereken araçlarla birlikte zorunlu hizmetlerin verilmediğini tespit ederek, bedeli olan 4 milyon 500 bin lirayı tahsil ettik. Uzaktan okumalı sayaç alımı ihalesinde ise yapılan incelemelerde, firmanın ihtiyacı sağlayamamasına rağmen ihalenin gerçekleştirildiği tespit edilerek 8 milyon 300 bin TL ceza kesilip, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere 5 bin 524 adet toner satın alındığı faturalandırılmış. Fatura var ancak toner yok. Bu malzemelerin 2 milyon 104 bin liralık bedelinin tahsil edilmesi için girişimde bulunduk."

"ASKİ'ye bugüne kadar 160 milyon TL kazandırdık"

Toplamda fazla ödenen yaklaşık 60 milyon TL'yi tahsil ettiklerini ve seçildikleri günden bugüne kadar yaklaşık 160 milyon TL ASKİ'ye para kazandırdıklarını kaydeden Karalar, "İçme suyunun temini amacıyla yapılan sondaj ve kuyu açma işlemleriyle ilgili saha incelemeleri yaptık. Bu incelemelerde yaklaşık 13 milyon lira bedelle 76 kuyu açma ihalesinin yapıldığını ancak 35 adet kuyunun hiç açılmadığını tespit ettik. Bu çalışma kapsamında açılan kuyu falan yok. Açılmış gibi fatura edilen bu 35 kuyunun zararı 5 milyon 267 bin TL olduğunu belirledik. Bunun yanı sıra 1 milyar 652 milyon liraya yapılacağı öngörülen ve ihalesi yapılan Yedigöze Barajı'nın yapımını göreve gelir gelmez durdurdum. Arkadaşlarımızla beraber oturduk ve çok ciddi bir çalışmadan sonra bir proje yaptık. Aynı mesafede, aynı kapasitede çalışacak şekilde 285 milyon liraya bu işin bitirileceği yönünde raporlar ortaya koyduk. Biz müdahale etmeseydik, 1 milyar 300 milyon TL'yi boşuna verecektik. Bu evvela ülkemizin, vatandaşımızın parası" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında kar eder hale gelecek"

Belediyelerin iş kapısı olarak görülmeye başlandığını ancak bunun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Karalar, "Belediyelerin tek işi insan çalıştırmak değildir. Ben bu Büyükşehir Belediyesini 4 milyar 320 milyon TL borçla devraldım. Belediye her ay yaklaşık 60 milyon lira açık veriyordu. Dolayısıyla borç şu anda 4 milyar 900 milyon liralara kadar yükselmiş durumda. Hareket kabiliyetimiz sınırlı olsa da yapacağımız çalışmalarla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesini Ocak ayından sonra kar eder hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi için de benzer bir çalışmanın olacağı söylentilerini sorması üzerine Başkan Karalar, "Hayır ola, kim neyi atayacakmış? Kimseye buradan ekmek çıkmaz" yanıtını verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ASKİ Genel Müdür Vekili Zeki Aysan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: İHA