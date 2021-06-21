Zeka Oyunları Akademisi (9-10Yaş)
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Zeka Oyunları Akademisi (9-10Yaş)

Zeka Oyunları Akademisi (9-10Yaş)
Habermetre - Haberler | Toplum

Zeka Oyunları Akademisi (9-10Yaş) Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Zeka Oyunları Akademisi programımız Merinos Açık Hava Kütüphanesinde 28 Haziran 2021 - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında haftada bir gün 2 saat olmak üzere 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımızın...

Zeka Oyunları Akademisi (9-10Yaş)

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Zeka Oyunları Akademisi programımız Merinos Açık Hava Kütüphanesinde 28 Haziran 2021 - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında haftada bir gün 2 saat olmak üzere 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımızın katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre

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