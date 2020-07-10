Zara İlçe Müftüsü Burhan Al, görevine başladı Zara İlçe Müftülüğü görevine atanan Burhan Al, görevine başladı.

Zara İlçe Müftülüğü görevine atanan Burhan Al, görevine başladı.

Kars Akyaka İlçe Müftülüğünden Zara'ya atanan Burhan Al, yaptığı açıklamada, "Zara İlçe Müftülüğümüz başarılı çalışmalarıyla ve ekibi ile güzel hizmetlere imza atmaktadır. Bizler de ekibimizle başarı seviyesini daha da yükseltmek gayreti içerisinde olacağız." dedi.

2017 yılından beri Kars Akyaka İlçe Müftüsü olarak görev yapan Al, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: AA