Yüzleşme programının sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüzleşme programının sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir?

17.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:33
Yüzleşme programının sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir?

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği "Yüzleşme", ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Yüzleşme programının sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir?

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği "Yüzleşme", ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Yüzleşme katılımcılarının örnek sorunları arasında bağımlılık, panik atak, fazla kilonun yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, yeme bozukluğu, sıfır beden olma takıntısı ve uykusuzluk yer alıyor.

YÜZLEŞME PROGRAMI SUNUCUSU OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. TUS'ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır. Esas deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Halen Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine" ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tıp" İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

Oytun Erbaş, yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ''Politzer Ödülü''(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nden ''Jacques Duparc Ödülü''(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100'den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Osman Kavala Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Prens Harry Meryem Uzerli İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüzleşme programının sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:37:34. #1.16#
title