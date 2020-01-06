06.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:29

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2



İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8



İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 7



Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 12



Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 - İSTANBUL

Kaynak: İHA