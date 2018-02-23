Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya kıyıları, Muğla, Çorum, Amasya, Samsun, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklegüney, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 15 - İSTANBUL