Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer...

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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