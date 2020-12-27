Yunanistan'da mülteci çocuklara ırkçı saldırı
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Yunanistan'da mülteci çocuklara ırkçı saldırı

27.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:58
Yunanistan'da mülteci çocuklara ırkçı saldırı

Yunanistan'da, Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde refakatsiz mülteci çocukların kaldığı kampa ırkçı gruplar tarafından saldırı düzenlendi.

Yunanistan'da, Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde refakatsiz mülteci çocukların kaldığı kampa ırkçı gruplar tarafından saldırı düzenlendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, dün gece saatlerinde, ellerinde bıçak, demir çubuk ve sopalarla Kilise himayesinde faaliyet gösteren göçmen kampının önünde toplanan kalabalık grup ırkçı slogan atarak gösteri yaptı.

Daha sonra, kampta çocukların bulunduğu bölgeye girmek isteyen saldırganlar çevredekiler ve kamp görevlileri tarafından engellendi.

Kampın avukatı Thodoris Karayannis basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili bölge savcılığına suç duyurusunda bulanacağını belirterek, "Küçük çocukları, planlı şekilde nefret ve propaganda yayan ve 12-15 yaşındaki çocuklara ölüm tehlikesi içeren şiddet uygulamaktan çekinmeyen insanlardan korumamız lazım." dedi.

Aynı bölgede 2016 ve 2017'de göçmen kamplarına itiraz eden gruplarca düzenlenen ırkçı gösterilerde de geniş çapta şiddet olayları yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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