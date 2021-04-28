Yunak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
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Yunak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Yunak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri devriye görevinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.E.K. (21) ile C.Y'nin (24) üst aramasında içime hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Akşehir-Yunak yol ayrımı girişinde yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları araçtaki F.Ö. (33) ve D.K'yi (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar toz uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan yaklaşık 2 aydır Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin takibinde olan işyerinde uyuşturucu madde içildiği bilgisine ulaşan ekipler, işyerine yaptıkları operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan işyeri ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirildi.

9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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