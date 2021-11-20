YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekovalı ressam resimlere işlediği 'su ve israf' konusuyla büyük beğeni topladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ressam Ümit Bartın, resimlere işlediği 'su ve israf' konusuyla büyük beğeni topladı.

İlçede hemen hemen tüm duvarları kendi sanatıyla süsleyen Bartın, resimleriyle verdiği mesajla büyük takdir topluyor. Yüksekovalı Bartın, son yıllarda dünyada aşırı bir tüketim, sınır tanımaksızın eldeki imkanları kullanma ve yok etmeye yönelik bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, "Arkamızda, güzelliklerle dolu bırakabileceğimiz dünyamız günden güne yok oluyor. Özellikle bu anlattığım duruma dikkat çekmek için sanatı bir hayal aleminin belirsizliğinde dolaştırmak yerine tam da ihtiyacımız olan eğitici çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyorum. Kuşkusuz etrafımızda olan bitenin ve dünyada gördüklerimiz, sanatın nasıl şekillendiğine katkısı oluyor. Çalışmalarımı insanların kalabalık olduğu ortamlarda, okul koridorlarında, kurumlarda, kafelerde ve görebileceğimiz açık yerlerde yapıyorum. Çünkü bununla, insanlara belirtmek istediğim durumun farkında olmalarını istiyorum. İnsanların beyni ağırlıklı olarak görselliğe dayalı çalıştığı için bir görsel çalışma birçok şeyi anlamamızda etkili olabiliyor. İnsanlığın dünyaya ve nesnelere bakış açısını genişleten sanat çalışmalarım, günlük yaşamın sıkıcılığına karşın insanları birçok aşırı tüketimden ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya yöneliktir" dedi.

(MT-MSA-ÖK-Y)