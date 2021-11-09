Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Yerel

Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-200 karayolu Yerköy ilçesi girişinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 66 AAR 123 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü

İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title