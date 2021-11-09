Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Yerel
Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı
YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza D-200 karayolu Yerköy ilçesi girişinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 66 AAR 123 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.