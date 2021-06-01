Yozgat'ta dolu yağışı
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Yozgat'ta dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Yozgat'ta dolu yağışı Yozgat'ta kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta dolu yağışı

YOZGAT - Yozgat'ta kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan ve misket büyüklüğündeki dolu, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

Kent merkezinde öğle saatlerinde yağmurun ardından aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Eriyen dolu ve yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekerek zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve saçak altlarına sığındı. Kentteki esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken doluyu kürek ve fırça yardımıyla temizledi.

Taksici Sıtkı Şimşek 3-4 dakika boyunca seri bir şekilde dolu yağdığını ve kendilerini korkuttuğunu söyledi. Şimşek, şiddetli olmasına rağmen araçlarında herhangi bir hasarın oluşmadığını dile getirdi.

Yozgat'ta dolu yağışı
Yozgat'ta dolu yağışı
Yozgat'ta dolu yağışı
Yozgat'ta dolu yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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