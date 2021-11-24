Son dakika haber: YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Kusay Eymen U. (7), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Onur P. (24) yönetimindeki 70 AAF 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kusay Eymen U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kusay Eymen U., ağır yaralandı. Onur P.?nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kusay U.?nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuğun koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yansıdı.