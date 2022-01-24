YOLDA KALAN TIR ŞOFÖRLERİ, KAR ALTINDA HALAY ÇEKTİ

GÜMÜŞHANE (DHA) - Sivas E-80 kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Burada beklemeye geçen TIR şoförleri hem ısınmak hem de moral bulmak için halay çekti.

Erzincan- Sivas E-80 kara yolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ile Erzincan- Gümüşhane kara yolunda 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Erzincan-Sivas E80 kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, TIR şoförleri de burada beklemeye geçti. Soğuk havayı eğlenceye çeviren TIR şoförleri hem ısınmak hem de moral bulmak için halay çekti.

'HAVANIN BİRAZ YUMUŞAMASINI BEKLİYORUZ'

Saatlerdir yolda beklediklerini belirten sürücü Erkan Sarıyıldız, Sabahtan beri burada bekliyoruz. Kızıldağ ve Sakaltutan kapalı. Şu an beklemekteyiz. Beklemekten başka bir çare yok bekliyoruz. Yolun açılmasını bekliyoruz dedi. Türkiye'nin her tarafının aynı olduğunu ifade eden sürücü Bekir Kolak ise Yol bize kapalı. Güneydoğu da böyle. Karayolları çalışıyor ama yetiştiremiyor. Karayollarının çalışmasını ve havanın biraz yumuşamasını bekliyoruz. İnşallah, yollar açılır gideriz. Biz de zaman zaman kar yağışı altında halay çekip, moral buluyoruz diye konuştu. Bu arada Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ile karları temizleyip, yollarda ayrıca tuzlama çalışması yapıyor.