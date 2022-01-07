Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde denetimlerine devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde otobüste yolcunun üzerinden 15 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Kdz. Ereğli ilçesi Devrek yolu üzerinde kontrol edilen otobüste yolcu olarak bulunan Ş.A. isimli şahsın üzerinde yapılan arama; 15 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A., hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title