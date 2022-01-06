YÖK Başkanı Özvar: Salgınla ilgili kararı üniversiteler verecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir dizi ziyaret için Kars'a geldi. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Kafkas Üniversitesi'nde senato toplantısına katıldı. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun brifingi sonrası konuşan Prof. Dr. Özvar, son dönemde yükselişe geçen vakaların eğitim sürecini etkileyip, etkilenmeyeceği yönünde değerlendirmede bulundu.

Senato toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, Kafkas, Çad ve Türkmenistan'ın yöresel kıyafetli öğrencileriyle karşılandı. Kafkas ekibinin gösterisini seyreden Prof. Dr. Özvar, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Prof. Dr. Özvar daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini diledi.