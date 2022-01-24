Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durdurulduKARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu'dan ve Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

DİYARBAKIR (DHA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu'dan ve Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

KGM, saat 18.20 itibariyle yurt genelindeki güncel yol durumunu açıkladı. Buna göre; Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecek. Vatandaşlara, zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

Bayburt- Aşkale yolu (KOP Geçidi) TIR trafiğine kapatıldı.

Haber: ANKARA,

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