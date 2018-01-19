Yılmaz: "Yeni Hükümet Modelimizle Güven ve İstikrarı Kalıcı Hale Getiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin "15 yıllık dönemde elde ettiğimiz başarıyı biz güven ve istikrarla elde ettik. Şimdi yeni hükümet modelimizle bunu kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Cevdet Yılmaz, beraberindeki AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Azizoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, Erzurum'un tarihi, kültürel derinliği olan ve tarihi İpek Yolu üzerinde ticaret kültürü olan şehir olduğunu söyledi.

Yılmaz, Erzurum'un 21. yüzyılda yeni İpek Yolu'nda çok önemli bir merkez olacağını aktararak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine varması için bütün illerin buna katkı sunması gerektiğini anlattı.

Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e makamında ziyarette bulundu.

Belediye girişinde Sekmen, yardımcıları ve belediye çalışanlarınca karşılanan Yılmaz, makamına geçtiği Sekmen'den belediye çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önlerindeki 10 yıllık perspektifte belediyecilikte çok daha farklı bir noktaya geçeceklerine dikkati çekerek, bu açıdan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2019'da yeni bir modele geçileceğini anımsatan Yılmaz, "16 Nisan'da halkımız buna onay verdi ama dört başı mamur şekilde 2019'la birlikte uygulanacak. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Partili cumhurbaşkanlığı dediğimiz dönemdeyiz. 2019'da inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kalkınma süreci hızlanacak"

Bu modelle kalkınma sürecinin çok daha hızlanacağına inandığını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıllık dönemde elde ettiğimiz başarıyı biz güven ve istikrarla elde ettik. Şimdi yeni hükümet modelimizle bunu kalıcı hale getiriyoruz ve sistemden kaynaklanan güven ve istikrara dönüştürüyoruz. Vatandaş sandıkta bu istikrarı zaten kendisi oluşturacak. Kişilere ve partilere bağlı olmadan sistemden kaynaklanan bir istikrar olacak, bu da öngörülebilirliği artıracak. Öngörülebilirlik de özel sektör için çok çok önemlidir. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Belirsizliği ne kadar azaltır öngörülebilirliği ne kadar artırırsanız yatırımlarının önünü de o kadar açmış olursunuz. Yeni yönetim sistemi bürokrasiyi de azaltacak."

Yılmaz, vatandaş ile iş dünyasının bürokratik işlemlerden şikayetçi olduğunu belirterek, "Yeni yönetim modeli bu açıdan çok önemli, bir verimlilik getirecek. Daha hızlı karar alan, daha hızlı hayata geçiren bir yönetim modeli. Özellikle idareye ilişkin hususlar kararnamelerle artık hızlı şekilde hayata geçirilecek, kurumsal adaptasyonlar çok daha hızlı şekilde gerçekleşecek. Bu da bürokrasiyi azaltacak, yatırım ortamını iyileştirecek." dedi.