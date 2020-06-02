Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)
YARIN DA SÜRECEKMuğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım çalışmalarına ara verildi.
02.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:41
YARIN DA SÜRECEK
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım çalışmalarına ara verildi. Ara verilen yıkım işlemine yarın devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA