Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda "Yurtdışı Türkler Özel Ödülü" verilecek
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Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda "Yurtdışı Türkler Özel Ödülü" verilecek

08.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:42
Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı destek ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması"nda bu yıl ilk defa yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Türkiye'nin yurt dışındaki etkinlikleri gibi...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı destek ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması"nda bu yıl ilk defa yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Türkiye'nin yurt dışındaki etkinlikleri gibi konuları yansıtan bir fotoğraf ve hikayesine "YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü" verilecek.

YTB'den yapılan açıklamada, uzun yıllardır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında bu yıl bir ilke imza atılarak yarışmadaki tüm kategoriler arasından yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Türkiye'nin yurt dışındaki etkinlikleri arasından seçilecek bir fotoğraf ve hikayesine YTB desteği ile "YTB Yurtdışı Türkler Özel Ödülü" verileceği bildirildi.

Açıklamada, verilecek ödülün Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlara ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlere dikkati çekeceği ifade edildi.

Yarışmaya yurt dışında faaliyet gösteren medya mensupları da katılabilecek.

Yarışma başvuruları "www.tfmd.org.tr" adresinden online olarak alınacak olup, yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler de aynı adreste yer alıyor. "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması"na son başvuru tarihi ise 15 Mart 2021 olarak belirlendi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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