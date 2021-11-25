Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza... - Haberler Ekonomi
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Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza...

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Ekonomi

- Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken sezon için gün sayıyor Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken sezon...

- Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken sezon için gün sayıyor

SİVAS - Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken sezon için gün sayıyor

Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yağan karla birlikte beyaza büründü. Aralıklarla yağan kar yüzleri güldürdü. Yıldız Dağında kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kayak merkezinde bulunan Bungalov evler ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının devam etmesi durumunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza...

Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza...

Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza...

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İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Ekonomi Haberleri

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