Son dakika! Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA