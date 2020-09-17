Son dakika! Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:28

Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi. 

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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