Yılbaşından bu yana 2 bin 782 DEAŞ'lı gözaltına alındı

13.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:48

Yılbaşından bugüne kadar ülke içinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan bin 201 operasyonda 2 bin 782 kişi gözaltına alındı, bunlardan 843'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor.

Ülke içinde yılbaşından bu yana örgüte yönelik bin 201 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 289 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 bin 782 kişi gözaltına alındı, bunlardan 843'ü tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından 4 Kasım'a kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü DEAŞ mensubu 287 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 45'inin Türk, 242'sinin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancıların 19 farklı uyruktan oluştuğu tespit edildi.

Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı örgüt mensuplarına yönelik hem adli süreç hem de rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Yabancı uyruklu olanlar ise Suriye'de güvenliğin sağlandığı bölgelerde tutuluyor. Yapılan durum tespit çalışmaları ve mülakatların ardından ilgili ülkeler bilgilendiriliyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 850, Türkiye'de bin 180 DEAŞ'lı hapishanelerde bulunuyor. Bu teröristlerin 30 farklı uyruktan olduğu belirlendi.

Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

Pazartesi günü ABD, Almanya ve Danimarka uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı (YTS) sınır dışı edilmişti.

Geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılarak 14 Kasım'da sınır dışı edileceği, Suriye'de yakalanan İrlanda uyruklu 2, Alman uyruklu 2 YTS'nin ise seyahat programları tamamlanarak hafta içinde sınır dışı edileceği, yine Suriye'de yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemlerine devam edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA