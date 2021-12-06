Yılbaşında yasak var mı 2021? Bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yanıt aranıyor.İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklananlar bu yıl herhangi bir sokağa çıkma yasağı durumu olup olmayacağına göre hareket edecek.Dünya koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken yeni varyantın ortaya çıkması ve yapılan açıklamalar beraberinde birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu üzerine Bakan Koca Ak Parti MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu. Omicron varyantına henüz ülkemizde rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu bağlamda yeni bir ek tedbir ve kapanmanın söz konusu olmadığını dile getirdi. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor.

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