Yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel sahada olacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 Aralık'ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personelin görev alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. 30 Aralık'ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel görev alacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev yapacak. Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İL VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİBakanlık ayrıca 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak. Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye'ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak. Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi, sevk edilen ekiplerin koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.KRİTİK TESİSLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAKKara ve denizden alınan tedbirlerin gözden geçirilecek ve ilave tedbirleri alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve işyerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.TRAFİK İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLERHava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması ve 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21: 00'dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrollerinin, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Gece 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLERKayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirlerinin alınması ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek.DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

Trafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen; alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimlerin gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak. Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilmesi, vatandaşların zamanında uyarılarak tedbirli olmaları istenecek.

