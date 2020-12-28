Yılbaşı Sofrası Önerileri | En şık ve en lezzetli evde yapılabilecek Yılbaşı yemekleri!

Yılbaşına sayılı günler kaldı! Bu sene pandemi sebebiyle herkes yılbaşını evinde geçirecek. Yılbaşını evinde geçirecekler ve evinde ailesine, arkadaşlarına güzel bir yılbaşı sofrası hazırlamak isteyenler için en lezzetli ve en şık yılbaşı için yemek önerilerini derledik. Bu tarifler ile yılbaşı sofranız takdir toplayacak!

Yeni bir yıla güzel dilekler ve büyük umutlarla giriyoruz. Bu Yılbaşı Koronavirüs sebebiyle herkes yılbaşını evinde geçirecek. Yeni yıla nasıl girersek öyle geçer diyoruz ve mükemmel bir yılbaşı sofrasıyla girmeniz için kolları sıvıyoruz! İşte en lezzetli, en şık ve en pratik yılbaşı sofrası yemekleri! En güzel yılbaşı için yemek önerileri ve tatlı önerilerini sizler için derledik! Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun, 2021 bol bol sağlık ve mutluluk getirsin!

YILBAŞI SOFRALARIN OLMAZSA OLMAZI: KESTANELİ İÇ PİLAVLI HİNDİ DOLMASI

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı Hindi Dolmasıdır. Yurtdışı gastronomisinden ülkemize gelmiş Hindi Dolması, bizim ülkemizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Sizin için en lezzetli Kestaneli İç Pilavlı Hindi Dolması tarifini veriyoruz!

Malzemeler:

Hindi için:

1 orta boy bütün hindi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

salçası 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç Pilav için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış kestane

Hazırlanışı:

Temizlenmiş olarak satın aldığınız hindiyi kanı iyice akana ve berrak su akana kadar bol suyla yıkayın. Kağıt havluyla içini ve dışını iyice kurulayın. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker ekleyip hazırladığınız marine sosunda hindinizi en az 12 saat, mümkünse 1 gün bekletin. Ne kadar çok beklerse o kadar iyi marine olur ve güzel pişer, lezzetlenir.

Pişirme aşamasında öncelikle zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat kadar pişirin.

Bu esnada pilavınızı hazırlayın. Öncelikle kestaneleri haşlayıp küçük parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları kızdırdığınız tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin. Afiyet olsun!

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Tam da mevsimindeyken, yılbaşı sofranıza farklı, renkli ve lezzetli bir çorba tercih etmek isterseniz: Balkabağı Çorbası Tarifi!

Malzemeler:

3 iri dilim bal kabağı

1 adet patates

2 litre su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı su (dilerseniz et suyu kullanabilirsiniz)

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Bir tencerenin içerisine doğradığınız balkabakları ve rendelediğiniz patatesleri alın.

Üzerine sıcak suyu ilave edip kaynatmaya başlayın.

O esnada ayrı bir tavada doğradığınız soğan, sarımsak ve rendelediğiniz havucu güzelce sıvıyağda kavurun.

Kavurduğunuz bu harcı tencerede kaynayan sebzelere ilave edin. Son olarak et suyu ve tuzunu da ekleyip tüm sebzeler yumuşayana dek pişirin.

Ardından çorbayı blenderdan geçirip içine sütya da tercihe göre krema ilave edin ve karıştırın.

Yavaş yavaş kıvamını bulan çorbaya baharatlarını da ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun

GINGER BREAD | ZENCEFİLLİ TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşının en lezzetli ve görsel olarak en tatlı tarifi hiç kuşkusuzZencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifidir. Yılbaşı sofralarının ve sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazıdır. Tarçın ve zencefilin o güzel kokusu daha fırındayken bile tüm eve yayılır ve hiç geçmesin istersiniz!

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığıtarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağ ve esmer şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Şekerin esmer şeker olması gereklidir. Beyaz şeker kullanmak rengini ve lezzetini değiştirecektir.

İyice çırpılan tereyağı ve şekerin içerisine pekmez ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya deva edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve kullanılacaksa muskatı da ekleyelim.

İyice karışan karışımın içerisine son olarak karbonat ve unu eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. Elimizle hamurumuzu iyice yoğuralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir. Tereyağından dolayı yağlı bir kıvamı olacaktır, bu normal.

Hamuru açacağımız zemine yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üzerine koyalım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm olacak şekilde açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır.

Açtığımız hamura kurabiye kalıpları ile şekil verip, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp bir telin üzerine alalım ve soğumaya bırakalım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz! Süslemek için şeker hamuru da kullanabilirsiniz! Afiyet olsun.

VİŞNELİ ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı Zeytinyağlı Yaprak Sarmasıdır. Biz bu tarifte size hem çok lezzetli hem de görünüşüyle de yılbaşı sofranızı şenlendirecek bir sarma tarifi veriyoruz: Zeytinyağlı Vişneli Yaprak Sarması

Malzemeler:

500 gram asma yaprağı

5 adet orta boy kuru soğan

2 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

300 gram vişne (çekirdekleri çıkartılmış)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet dereotu

1 adet orta boy limon

Hazırlanışı:

Aama yapraklarını bol suda yıkayın ve fazla suyunu süzün. Daha sonra yaprakları kısık ateşte haşlayıp haşlama suyunu da süzün. Sap kısımlarını kopardığınız asma yapraklarını soğuması için ayrı bir kenarda bekletin.

Kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları hafif renk alana kadar orta ateşte kavurun.

Dolmalık fıstık ve soğuk suda bekletip süzdüğünüz kuş üzümlerini kısa bir süre kuru soğanlarla birlikte kavurun.

Pirinçleri bol suda yıkayın ve suyunu süzdükten sonra tencereye katıp şeffaf bir görünüm alana kadar kısık ateşte kavurun. Sıcak su ve vişne suyunu da ekleyip hazırladığınız iç harcı kısık ateşte, 8-10 dakika kadar pişirin. Demlenmesi için kapağı kapalı tencerede demlendirin.

Demlenen sarma harcına nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, toz şeker, karabiber, yenibahar, tarçın, kuru nane ve ayıklandıktan sonra incecik kıyılmış dereotunu ekleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın.

Önceden haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yaprakları tek tek mutfak tezgahına açın. İç kısmına dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar iç harç yayıp bir adet çekirdeksiz vişne yerleştirin.

Kenar kısımlarını içe doğru katlayıp her bir yaprağı sarın. Sarmaların eşit büyüklük ve kalınlıkta olmasına özen gösterin. Hazırladığınız sarmaları tek sıra halinde tencereye dizip tüm sarmalar bitene kadar aynı işlemi kat kat uygulayın.

Kalan çekirdeksiz vişne taneleri, incecik dilimlenmiş limon ve kalan birkaç adet asma yaprağını sarmaların üzerine örtün. Ağırlık yapması için üzerlerine bir servis tabağı kapatıp sarmaların kenar kısımlarından görünecek kadar sıcak su ekleyin.

Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve pişen sarmaları arzuya göre ılık ya da soğuk olarak üzerlerine sızma zeytinyağı gezdirip servis edin.

KEREVİZ SALATASI TARİFİ



2 adet orta boy kereviz

1 adet limon suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1,5 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Kerevizin kabuklarını soyup rendeleyin ve kararmaması için limonlu suda bekletin.

O beklerken ayrı bir kasede süzme yoğurt, tuz, rendelenmiş sarımsak ve mayonezi karıştırın.

Son olarak kerevizleri sudan çıkarıp fazla sularını süzün ve yoğurtlu karışıma ekleyin. Dövülmüş cevizleri de ekleyip karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip cevizlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

ZEYTİNYAĞLI PAZI SARMASI TARİFİ

Özellikle kış aylarının en lezzetli, sağlıklı ve doyurucu sarma tariflerinden biridir: Zeytinyağlı pazı sarması tarifi!

2 bağ pazı

2 adet orta boy soğan

1 adet yeşilbiber

1 adet domates

1 tutam maydanoz

1, 5 su bardağı pirinç

1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Sumak ekşisi (Sumak ekşi kullanmıyorsanız nar ekşisi yada limon da kullanabilirsiniz)

Zeytinyağı ( miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz)

Öncelikle pazıların saplarını kesiyoruz, orta kısmındaki sert damarı bıçakla dikkatlice keserek inceltiyoruz ve pazıları üst üste diziyoruz.

Geniş bir tencereyi ocağa alıyoruz ve kaynamış suyu tencereye ekleyerek suya birkaç pazı yaprağını ekliyoruz, bir kevgirle pazıları suya bastırıp 1-2 dakika kadar bekleyerek yine kevgirle diğer tarafını çevirip 1 dakika kadar bekleyip pazıyı soğuk su doldurduğunuz geniş bir kaba alıyoruz.

Diğer pazıları haşlarken bir öncekini su dolu kaptan alarak süzülmesi için süzgece alıyoruz. Su ılıdıkça değiştirelim.

Bütün pazıları haşlıyoruz ve süzgece alıyoruz. Pazı çok çabuk yumuşar bu yüzden az haşlamak gerekiyor yoksa parçalanır sarılmaz.

Pazılar haşlanıp sarmaya hazır olunca soğumaya bırakıyoruz ve iç harcı hazırlamaya başlıyoruz.

Sarmanın iç harcı için soğan, yeşilbiber, domates ve maydanozu küçük küçük doğrayalım. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Son olarak da tuz, pulbiber, karabiber, salça, ekşi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırıyoruz.

Pazının parlak kısmı dışa gelecek şekilde sarıyoruz. Pazılar büyükse istediğiniz şekilde keserek küçültebilirsiniz.

Sarmanın hepsini sarınca tencereye diziyoruz.

Sarmanın üzerine biraz tuz serperek üzerine su ekleyip ocağa alıyoruz, kaynayana kadar yüksek ateşle kaynadıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Pişme kıvamını damak tadınıza göre kontrol ederek ayarlayabilirsiniz.

Pişen sarmaları başka bir tepsiye alarak üzeri kapatılarak dinlendirip ılınınca yada soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Malzemeler:Hazırlanışı: