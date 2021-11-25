Yiğit Sarıkaya kimdir?

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Orkestrasında, iki yıl baş kemancı olarak görev yaptı. Aynı süreç dilimi içerisinde, Bursa Senfoni Orkestrasının kurucusu Hasan Adıgüzelzade'nin şefliğini yaptığı, Nilüfer Belediyesi Klasik Müzik Orkestrası'nda, 4 yıl Baş kemancı olarak görev yaptı. Bursa'nın elit mekanlarında, 4 yıl boyunca solistlik yapmaya devam etti. Müzik bölümden mezun olduktan üç ay sonra, öğretmen olarak atandı.

İki öğretmen arkadaşıyla beraber, Güzel Sanatlar Lisesi'nin kurucusu oldu. Güzel Sanatlar lisesinde iki yıl görev yaptı ve bu süreç içerisinde, şehirde bir kafe & bistro açtı ve çok sevildi. Daha sonra Eskişehir ilinde görevine devam etti. Eskişehir'de kendisine ait bir Sanat Akademisi ve oda orkestrası kurdu. (YS Sanat Akademisi)

Daha sonra, anne ve babasının ağır bir trafik kazası geçirmesi sonrası babasını kaybetti. Bu olumsuzlukların üstüne memleketi olan Eskişehir'den uzaklaşmak istedi ve çocukluk hayali olan albüm çıkartma projesini gerçekleştirmek için, İstanbul'a taşındı. Bir sene'nin sonunda ilk parçasını çıkarmayı başardı. Çıkardığı single parçası "YAKIN YIKIN" ile piyasada yer almaya başladı ve başarı sağladı. Lise, üniversite ve öğretmenlik yıllarında birçok başarı belgesi ve ödül aldı.Şu an MEB'de ve DoRe Music Academy'de öğretim görevlisi olarak, görevine devam etmektedir.Daha sonra "Eyvah" adlı parçayı çıkarttı ve şimdi sözü ve bestesi kendisine ait olan "Cehennemi Yakıyor" adlı eserini dinleyenlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

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