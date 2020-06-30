Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı Düzce'nin Yığılca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen seçimi yapıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen seçimi yapıldı.

Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, sosyal mesafe kurallarına uyularak birlik encümenleri seçildi.

Birlik encümenliği seçimine, Yığılca Kaymakamı Muhammet Çetin, Yığılca Özel İdare Müdürü Ahmet Tok, il genel meclis üyeleri Hüseyin Yılgın, Ramazan Baltacı ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel idare gelir gider tabloları açıklandı.

Daha sonra Kaymakam Muhammet Çetin, genel durumla ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Ardından muhtarlar köylerinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Yapılan oylamanın ardından beş adayın olduğu birlik encümenliği seçimini Aydınyayla Köyü muhtarı Mehmet Keleş ve Redifler Köyü muhtarı Kamil Kurt kazandı.

Kaynak: AA