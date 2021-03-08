Yığılca AK Parti İlçe Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Yığılca AK Parti İlçe Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:50
Yığılca AK Parti İlçe Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri ilçede yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri ilçede yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yılgın, ilçe teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Kuru ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede program düzenledi.

Partililer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan kadınlarının anlamlı gününü kutlayarak karanfil takdim etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Kuru ülkenin kalkınması, kentin gelişmesi için kadınların inancının önemli olduğunu belirterek, "En büyük arzumuz kadınlarımızı hayatın her alanında ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak çok daha iyi ve en üst noktalarda gelmesini görmektir. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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