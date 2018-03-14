Yeşilköy Sahilinde Yapılması Planlanan Otel Projesi İptal Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yeşilköy sahiline dikeceği 45 metre yüksekliğindeki otel projesini gelen tepkiler üzerine iptal etti. Sahildeki parsel tekrar yeşil alan oldu.

45 METRE OLACAKTI

Bakırköy Şevketiye mahallesinde bulunan 15 bin 182 metrekarelik parselin 9 bin metrekarelik kısmı 2014 yılında Başbakanlık oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edildi. Bu parsel, 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda "kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları" olarak belirlenmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisine tahsis edilen parselin yeşil alan olan fonksiyonunu, 27 Aralık 2017 tarihinde yaptığı plan ile değiştirdi. İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nında yapılan değişiklik ile Yeşilköy sahilinin son kalan boş alanı "turizm alanı" ilan edildi. Hazırlanan plan değişikliğine göre otelin yüksekliği en çok 15 kat yani yaklaşık 45 metre olacaktı.

İTİRAZLAR YAPILDI

Bakanlığa tahsis edilen parselin 4 bin 617 metrekaresi otel, bin 651 metrekaresi park, 475 metrekaresi yol olarak ayrılmıştı. Parsel yıllardır park olarak kullanılıyordu ve vatandaşların sahile ulaşabildiği son boş alanlardan biriydi. Otel yapılacak alanda bir çok eylem düzenlendi ve askı süresi içinde plana itirazlar yapıldı.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İPTAL YAZISI GÖNDERİLDİ

Plana itiraz eden kurumlardan Bakırköy Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Şubat günü gönderdiği yazı ile projeden vazgeçildiğini bildirdi. Bakanlığın gönderdiği yazıda "İtiraz başvuruları incelenmiş, bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu itirazlar uygun bulunarak imar planı değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda ikinci bir işleme gerek kalmaksızın imar planı değişiklikleri öncesindeki meri plan kararlarına geri dönülmüştür" denildi.