Yeşilay 101 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor
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Yeşilay 101 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor

01.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:31
Yeşilay 101 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın 101 yıldır vatandaşların hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini bildirdi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın 101 yıldır vatandaşların hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini bildirdi.

Bilgiç, Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her zaman bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguladıklarını belirtti.

Haftanın bu yıl "Yeşilay Hep Benimle" sloganıyla kutlanacağını aktaran Bilgiç, Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini dile getirdi.

Bağımlılıklarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğine vurgu yapan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz. Diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası'nı 'Yeşilay Hep Benimle' mesajıyla kutlayacağız. Edirnelileri de bizimle birlikte kutlama yapmaya ve 'Yeşilay Hep Benimle' demeye çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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