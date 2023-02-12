Yozgat'taki Meslek Liselerinde Depremzedeler İçin Soba Üretiliyor

Yozgat’taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, deprem bölgesine 62 yönetici, öğretmen ve personel gönderdiklerini, il genelinde ise beş meslek lisesinin atölyelerinde okul idarecileri, öğretmen ve personel tarafından gönüllü olarak deprem bölgesindeki çadırlarda kullanılmak üzere soba imalatının yapıldığını söyledi.

"BİRÇOK GIDA MALZEMESİ GÖNDERİLDİ"

Yusuf Yazıcı, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde, ilk günden itibaren Milli Eğitim Müdürlüğü'müzde, diğer illerimizde olduğu gibi bakanlığımız tarafından kurulmuş olan arama-kurtarma birimindeki ekiplerimizi yola çıkardık ve Hatay iline gönderdik. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ve diğer pansiyonlarımızda hazırlanmış olan kumanyalar ile aynı şekilde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde hazırlanmış rol ekmekleri depremzedelerimize ulaştırdık. Öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim camiamızın, depremde ihtiyaç duyulan, o bölgede ihtiyaç duyulan gıda malzemesi olsun, kuru gıda olsun diğer malzeme ve giyecek ihtiyaçlarını temin noktasında büyük gayret ve özveriyle çalıştık. Milli Eğitim Bakanı'mızdan bizlere ihtiyaca binaen gönderilen talimatlar doğrusunda her türlü gayreti gösterdik ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz."

"200 TANE SOBA DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILMIŞ OLACAK"

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için çadır ve uyku tulumu ihtiyacının da söz konusu olduğunu aktaran Yazıcı, bunun için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Soba imalatı yapılan okulların atölyelerini gezip son durum hakkında bilgi alan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bugün içinde bulunduğumuz okulumuzla beraber beş okulumuzda ise iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir. Emek veren, gayret eden tüm arkadaşlara, tüm milletimize, eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Tamamlanmak üzere, hafta başında inşallah hepsi gider. Beş tane okulumuzda üretiliyor, il genelinde her okulumuzda 40 tane, aşağı yukarı 200 tane soba deprem bölgesine ulaştırılmış olacak. İhtiyaca binaen yine bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde çalıştığımız için ihtiyaç olduğu zaman tekrar üretime başlanıp devam edilecektir."