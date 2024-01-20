Yozgat'ta yapımı tamamlanan Hayvan Borsası ve Hastanesi bir türlü açılamadı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Çalatlı köyü yakınlarında toplam 95 bin metrekare alana 2019 yılında yapımına başlanılan Hayvan Borsası ve Hastanesi, 2022 yılında tamamlanmasına rağmen bir türlü açılamadı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, canlı hayvan pazarının da yer aldığı tesislerin kurban bayramından önce açılmasını beklediklerini söyledi.

Yozgat'ın Çalatlı köyü yakınlarında, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlaması amacıyla toplam 95 bin metrekare alana kurulan canlı hayvan pazarının da yer aldığı Hayvan Borsası ve Hastanesi inşaatı tamamlanmasına karşın bir türlü açılamadı. 2019 yılında yapımına başlanıp, 2022 yılında yapımı tamamlanan çok amaçlı modern tesislerin ne zaman hizmete açılacağı bilinmiyor.

Tarım ve hayvancılığa oldukça elverişli bir il olan Yozgat'ta 2018 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da mali destek verdi. Projenin hayata geçirilebilmesi için 2019 yılında, Yozgat'ın Çalatlı köyü yakınlarında toplam 95 bin metrekare arsa üzerine çalışmalara başlandı. Sosyal donatıları ile birlikte 56 bin metrekare kapalı alanın yer aldığı tesislerin yaklaşık maliyetinin 16 milyon liranın üzerinde olduğu, ORAN Kalkınma Ajansı'ndan 8,5 milyon lira destek sağlanıp, geri kalanının da mahalli kaynaklardan temin edildiği öğrenildi. 2022 yılının ilk ayında tamamlanan tesiste, büyük ve küçük hayvan kliniklerinin yer aldığı hayvan hastanesi, 12 bin 500 metrekare hayvan padokları ile birlikte karantina, hayvan misafirhanesi, kesimhane, laboratuvar, idari bina, atık depolama havuzu, yemlik, giriş dezenfeksiyon bölümleri bulunuyor.

"BURASININ BİR AN EVVEL ÇALIŞMASINI ARZU EDİYORUZ"

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Hayvan pazarımız yapıldı. Çok güzel de bir yatırım oldu. Arayıp da bulunmayacak bir yer yapıldı. Şimdi bitti, bazı eksikleri vardı, onları da biz belediye başkanımıza, özel idaremize söyledik. Geldiler, rampalarda eksiklikler vardı, biraz daha var eksik yapılacak yerler. Mesela ufak bir yemekhane gibi, tuvalet lavabo gibi, böyle bir eksikler var. Küçükbaşın olduğu yerde ızgara sistemi hayvanların ayağı gitmemesi, üstüne bir sac çekilecek. Çok ufak tefek yerler var, onlar da yapıldığı zaman bu hayvan pazarı Yozgat'ta güzel olacak. Orada mezbahana yapıldı, mezbahana çalıştığı zaman daha iyi olacak. Burada az bir yatırım değil, çok güzel bir hayvan pazarımız oldu. Burasının bir an evvel çalışmasını arzu ediyoruz. Çalışmasından yana hep beraber biz elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Ufak tefek işler bittiği zaman bura çalışırsa daha güzel olacak, kapalı pazar. Burada şimdi hayvan hastanesi var. Zaten projede hayvan hastanesi, hayvan pazarı diye geçiyor. Oteli var, 20 odalı. Lokanta yeri var, kahvesi var. Vatandaşın hayvanın yanında yakın bir yerde pimapenden şöyle 5-10 masalık bir yer, bir de lavabosu, yani oradaki oteli, lokantayı o şekilde kullanması biraz daha iyi olur. İleriye dönük hayvan pazarı tam rayına oturduğu zaman yatılı misafirler gelir, dışarıdan gelenler olur, alım satıcılar onlar için orası ileride açılır. Mezbahana son sistem yapıldı, belediyemiz tarafından yapıldı. O da şu anda hazır bitti. Açılıp çalışacak şekilde bir pazar yerimiz oldu.

"GEÇEN KURBANDAN ÖNCE BURA AÇILSAYDI DAHA ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

Eksiklerin neler olduğunu bizden sordular, biz de gittik, bir iki pazarı da gösterdik. Burada rampa yapılmış, araba kapağı açtığı zaman ufak bir kapı konmuş, onlar kesilecek. Çok basit şeyler var yapılıp, buraya da bir sahip çıkılması lazım açıkçası. Geçen kurbandan önce burası açılsaydı daha çok güzel olacaktı. Yozgat'tan nasıl belediye taşıyordu insanları. Burada vatandaş yani çamur yok, bir şey yok, yer kapalı, güzel bir pazar. Burada herkes kapalı yerde hayvanını beslerdi, mezbahada kestirirdi. Gerekirse dışarıda ufak kesim yerleri kurulur, orada kesilirdi. Yani yer çok güzel. Kurbanda burası hem tanınırdı hem de herkes öğrenirdi, herkes bilirdi inşallah bu seneye yani bir an evvel buranın açılmasından yana taraftarız."