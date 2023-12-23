Yozgat'ta Kadın Kooperatiflerine Talep Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta kadın üreticiler tarafından kurulan kooperatiflere ait atölyelerde üretilen organik gıda ürünlerine talep artıyor. Girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları 16 kooperatiften 12'sinin aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü ilde kadın kooperatiflerinin artırılmasına yönelik çalışmalara da ağırlık verildi.

TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal, Yozgat'taki ticaret hayatının yüzde üçünü oluşturuyoruz ve bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz" dedi ve ticari hayatta kadınların daha fazla aktif rol almaları için çalıştıklarını söyledi.

Yozgat'ın Yerköy ve Sarıkaya ilçeleri dışında il merkeziyle birlikte 12 ilçede üretici kadınlar tarafından üretilip, pazara sunulan organik ürünlerden hazırlanan gıda maddelerine olan talebi karşılayabilmek için çalışılıyor. Yozgat'ta kooperatif sayısının artırılması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yozgat Kadın girişimciler Kurulu da devreye girdi. Kadın kooperatiflerin kuruluşu, faaliyetleri, destekler konularında bilgilendirmelerine yönelik toplantı düzenlendi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öçal yönetimindeki toplantıya, kadın kooperatiflarinin yöneticileri, girişimci kadınlar katıldı. Defterdar Yüksel Enoğlu, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adnan Ünal, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Oran Kalkınma Ajansı Koordinatörü Doğu Sezen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zarife Başer, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Uzmanı İlkcan Soluk katılımcıları bilgilendirdi.

"KOOPERATİF MAL ALIMLARINDA 400 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİYORUZ"

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, "Kooperatiflerimizin sunacakları projeleri üç grup ayırıyoruz. Kooperatif mal alımlarında 400 bin liraya kadar destek veriyoruz. 400 bin liralık bir proje yazmaları halinde, pazarlık usulüyle 300 bin liraya kadar da doğrudan teminle kolay bir şekilde ürün alınmalarını veya makine tesisat alınmalarına sağlıyoruz" dedi, Yozgat il genelinde kadınların kurduğu üretime dönük kooperatiflerin kuruluşuna desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

"KOOPERATİFLERE DESTEĞİMİZ BÜYÜK HİBE ORANLARIYLA DAHA FAZLA DEVAM EDECEK"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Kırsalda büyük şeyler gerçekleştirdi TKDK, hem istihdam hem proje açısından. Bazı ilçelerimizin ekonomik motifleri değişti. Bazı yerlerde fabrikalarımız var. Mesela örnek vereyim; Yozgat'ta şu anda ton balığı üretiliyor. Aklınıza gelir miydi bilmiyorum. Yüz tane istihdamı var. İşte Boğazlıyan'da künefe yapılıyor, ihraç ediliyor, 130 tane kadın istihdamı var. Kooperatiflere desteğimiz büyük hibe oranlarıyla daha fazla devam edecek. Mesela yüzde 75'lere çıkacak kooperatiflere desteğimiz. Özellikle kadın kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri daha rahat yararlanabilecekler."

"KOOPERATİFLERİMİZİN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Yozgat'ta kadın istihdamının ve üretimde daha fazla kadının yer alması noktasında çalıştıklarının altını çizen TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öçal da, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta kadın girişimcilerin artması, kadın kooperatiflerinin daha başarılı, daha büyük bir şekilde çalışmalar yapması ve sayılarının artması için çalışmalar yapmaktayız. Bugün 12 tane aktif olan kooperatifimizle 9 kurum müdürümüzü bir araya getirdik. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Kooperatiflerimizin e-ticarette gelişmesi, vergi muafiyetleri, destekler, hibeler, kolaylıkları veya dikkat etmesi gereken konularla ilgili müdürlerle güzel bir çalıştay yaptık. Kooperatiflerimizin artmasını istiyoruz ki kadınların bir araya geldiğinde daha güçlü, daha verimli bir düzeyde ticaret yapacaklarını düşünüyoruz. Tabii her kadının güzel ticaretler yapacağını da düşünüyoruz. Yozgat'ta bu sayıların 12'den daha yüksek sayılara, ellilere, yüzlere tabii aktif bir şekilde çalışan kooperatif olarak artmasını hedefliyoruz.

"YOZGAT'TAKİ TİCARET HAYATININ YÜZDE 3'ÜNÜ OLUŞTURUYORUZ"

Yozgat'ta kadın istihdamının, kadın iş sahibi insanların artmasını hedefliyoruz. İnşallah bu süreçte çalışmalarımız devam edecek. Bilmediğimiz için birçok desteği, birçok kolaylığı kaybediyoruz. Bu yüzden her şeyi bilip, öğrenip ondan sonra da ticaretimizi güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kadınlarımıza bu yönde de örnek olmak istiyoruz. Yozgat'ta kadın kooperatiflerimizde hediyelik eşya üretenler var. Gıda üzerine, yöresel ürünler üreten kooperatiflerimiz var. Aromatik bitkilerden süs eşyası üreten kooperatiflerimiz var, 12 kooperatifin içinde. Bunlardan coğrafi işaret alan çömlek peyniri, üreten var. Ametist taşından aynı şekilde bayağı ihracata da açılan kooperatiflerimiz var. Onun yanında da Yozgat'ın yöresel ürünlerini üretip satan kadın kooperatiflerimiz var. Yozgat'ta kadın üretici, kadın istihdamında bulunan yüzde 5'lik bir rakam çıkıyor önümüze, resmi kurumlardan aldığımız rakamlar. Fakat bunun yüzde 3'ü aktif şekilde çalışan. Yüzde ikisi maalesef pozitif ayrımcılıktan faydalanmak isteyen, eşlerin hanımlarının üzerine açtığı kurumlar. Bu yüzden Yozgat'taki ticaret hayatının yüzde 3'ünü oluşturuyoruz ve bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Aslında en büyük hedefimiz de bu."