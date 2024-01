Yozgat'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Büyükbaş hayvanlarda görülen Şap hastalığı nedeniyle Kayseri, Sivas ve Tokat illerinde canlı hayvan pazarları kapatıldı. Yozgat'ta hastalığın hayvanlara bulaşmaması için denetimler artırılırken, bir köyde il dışından getirilen hayvanda görülen hastalık nedeniyle lokal karantina uygulaması başlatıldı.

Yozgat'ın sınır illerinden üçünde şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatıldı, hastalığın il genelindeki hayvanlara sıçramasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Yozgat'ta il genelindeki hayvanların aşılarının zamanında yapıldığı, yapılan alan taramasında hayvanlarda herhangi bir hastalıkla karşılaşılmadığı kaydedildi. Bir köyde ise il dışından getirilen büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın görüldüğü hayvanın kaldığı ahır ve bağlantılarında lokal karantina uygulanası başlatıldı. Tarım müdürlükleri ile birlikte belediye ve güvenlik birimlerini kontrollerini artırarak, hastalık olan ve menşei belli olmayan, sağlık raporu bulunmayan hayvanların il sınırlarından girişine izin verilmediği bildirildi.

"ÇEVRE İLLERİMİZDE HASTALIK OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Canlı Hayvan Pazarı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanları sağlık kontrolünden geçirip, besicileri bilgilendirdi. Hayvan alım-satımı için pazara gelen besicilerden Ahmet Demirel, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkla uğraşıyorum, büyükbaşla. Bizim pazarımızda herhangi şu an için bir sıkıntı yok. Ortalıkta şap hastalığı var mı, var ama öldürücü hastalık yok, Allah'a çok şükür. Çevre illerimizde hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz, var da. Buraya gelecek hayvanlar da herhangi bir sıkıntı olursa biz yetkili vatandaşlara bildireceğiz. Şu an için bir sıkıntı yok. Biz vatandaş olarak buradan ekmek yiyoruz. Kapanmasını istemiyoruz. Tüm illerdeki vatandaşlarımıza da duyuru olsun; Yozgat genelinde böyle bir sıkıntımız yok. İlçe müdürlüğümüz her hafta gelip burada hayvanlarımızı, pazarlarımızı kontrol edip bırakıyorlar."

"HEPİMİZİN DERDİ VAR. HERKESİN BORCU, DERDİ VAR"

Çevre illerde canlı hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından Yozgat'ta da kapatılma ihtimaline tepki gösteren besicilerden Murat Caner, "Şu anda sıkıntımız yok. Zaten daha önce aşılarımızı yaptırdık, şu anda sıkıntımız, neyimiz yok. Her hafta da veterinerler geliyor, pazarımızı kontrol ediyor. Şu anda Bizim hayvanlarımızda sıkıntı yok. Pazarımızın kapanmasını istemiyoruz. Kapanırsa iyi olmaz. Biz buradan üç beş kuruş ekmek yiyoruz. Hepimizin borcumuz var. Hepimizin derdi var. Herkesin borcu, derdi var. Kapanmasını istemiyoruz. Şu anda da hastalık yok. Zaten her Perşembe veteriner arkadaşlar geliyor, buradan kontrol ediyor, bakıyorlar. Tabak mabak diye bir şey var mı diye, şap hastalığı yok" diye konuştu.

Mehmet Sait Demir de, "Ben Sarıkayalıyım, Sorgun hayvan pazarına sürekli gelip gidiyoruz. İç Anadolu'da hemen hemen her pazara gidip geliyoruz, esnafız yani. Şimdi bir söylenti var, genel olarak bir söylenti var ama bizim burada öyle bir şey yok. Daha biz öyle bir şeye rastlanmadık. Pazarımızın zaten veterineri var, belediyenin veterineri var. Herhangi her hastalıklarla ilgili sürekli veterinerimiz dolanıyor, bakıyor. Öyle bir şey olursa zaten gereken şeylerle ilgileniyorlar. Biz öyle bir şey görmedik. Şap hastalığı ile ilgili de biz bir şey görmedik daha. Civar pazarlara neyle gidiyoruz? Bizim burada öyle bir şey görmedik" dedi.

"ETİN KİLOSU YARGILANIYOR, KİMSE YEMİ YARGILAMIYOR"

Pazarda canlı hayvan alım-satımı yapan Erdoğan Pembe, hayvancılıkta artan maliyetlerden yakındı, pazarın kapanmasının hayvancıları daha da zora sokacağına vurgu yaptı. Pembe, "Pazarımız kapanınca neyle geçineceğiz? Çocuklarımızı okula gönderemeyiz. Yemcilere ödeye yapamayız. Bankalara, senetleri ödeyemeyiz. Olduk biraz sahtekar. Etin kilosu yargılanıyor, kimse yemi yargılamıyor. 20 liraya aldığımız baht domatesler 400 bin lira oldu. Kimse yemi yargılamıyor. Bir kilo et üç senede meydana geliyor. Kimse bunu söylemiyor. Üç senede yetişiyor bir kilo et. Şu vaziyetimize bak. Hayvancı ölüsüne ağlayamıyor, mezarına gidemiyor. Hala da etin peşine düşmüş millet" diye konuştu.

Besici Erdem Bulduk, pazarda hayvanını zarar ederek sattığını belirtti, artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı. Bulduk, "45'e aldım 42'ye verdim. Piyasa düştü. Vallahi abi mazota zam, ete zam, yeme zam, damızlığa zam yok" diyerek tepkisini dile getirdi.