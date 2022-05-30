Bakan bir daha bakıyor! 44 yıllık aracını yenileyen mühendisin şimdiki hedefi aracı çocuklarına bırakmak - Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Makine Mühendisi Mustafa Melik Kutlu, 1978 model Lada marka klasik otomobilini kendi elleriyle 90 bin TL harcayarak, yeniden tasarladı. Otomobil, görenlerin ilgi odağı oluyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Mustafa Melik Kutlu, 2 yıl önce eskimiş halde klasik otomobili satın aldı. Çocukluk yıllarından gelen merak ve bu otomobillere duyduğu sevgi üzerine satın aldığı otomobili yeniden eski günlerine kavuşturmaya karar veren Kutlu, çalışmalara başladı. Kendi mesleğini de kullanarak otomobilde restorasyon çalışmalarını başlatan Kutlu, yurt dışından da temin ettiği parçalara ile yaklaşık 2 yıllık sürecin ardından aracın parası ile birlikte 90 bin TL para harcayarak, otomobili farklı bir görünüme kavuşturdu. Modifiye işlemleri de yapılan, tavan kısmı açılan ve tüm parçalarına kadar yenilenen otomobil görenlerin de ilgisini çekiyor.

"HER CIVATASINA KADAR EMEĞİM VAR"

Otomobilinin posterinin çocukluk yıllarında odasının duvarında asılı olduğunu ve büyük emekler vererek yeni görünümüne kavuşturduğunu söyleyen Mustafa Melik Kutlu, "2 yıldır gerekli zamanı ayırarak aracımı yaptım. İstediğim görüntüye kavuşmasına az kaldı. Türkiye'de parçasını bulmak gerçekten çok zor. Yurt dışından verdiğim siparişlerle bu aracı tamamlamaya çalışıyorum. Kargo ile yurt dışından parçaları geldiği için aracımızın tamamlanması biraz daha zaman alacak. Araştırmalarım neticesinde ülkemizde bu modelde çok sayıda araba yok. O yüzden aracımızı çok dikkatli kullanıyorum" dedi.

"SADECE KAPORTA MASRAFI 40 BİN TL'Yİ BULDU"

Kutlu, "1978 Model aracımın markası Lada Vaz. Türkiye'de sayısı 25'e yakındır. Sadece tutkunlarının bindiği bir araç olan arabama bende gerçekten çok tutkuluyum. Masrafı ağır olan bir klasik otomobile sahibim. Aracımla zaman geçirmeyi seviyorum. Pazar günlerimin neredeyse tamamını arabama ayırıyorum. Yaklaşık iki yıl önce aldığımda aracımı çok iç açıcı değildi durumu. Toplamak zor oluyor. 6-7 ay gibi sadece kaporta işlemleri sürüyor. Sadece kaporta masrafı 40 Bin TL'yi buldu. Bunun yanında aracımızın malzemelerini ulaşmada zorluk çekiyorum. Rusya ağırlıkta olmak üzere balkan ülkelerinden aracın eksik malzemelerini kargo ile getirmeye çalışıyorum. Klasik otomobil toplamak, kullanmak gerçekken zevk işidir. Çocuk yaşta odamdaki duvarda asılı olan bu otomobilin gerçeğini almak benim için hayalimi gerçekleştirmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim içinde çok mutluyum. Kendim şehir içinde oturuyorum ve aracımı park ettiğimde her seferinde fotoğraf çekinmek için benden izin isteyen vatandaşlarla karşılaşıyorum. Bu durumdan da çok rahatsız olmuyorum" diye konuştu.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Arabacı satın almak isteyenlerin olduğunu da ifade eden Kutlu, "Benimle birlikte büyümeye devam edecek aracım. Aracımı satmayı düşünmüyorum fakat sürekli aracımı satmam için teklifler geliyor. Sosyal medyaya attığım fotoğrafları görenler aracımı satmam için ısrar ediyorlar. Hedefim aracımı çocuklarıma bırakmak olacaktır. Aracımızı o yüzden satmayı düşünmüyorum. 150 Bin TL verdiler ama vermedim" ifadelerine yer verdi.

"BABAM BENDEN DAHA FAZLA GEZİYOR"

"Benim babam 60 yaşında ve arabamızı benden daha fazla kullanma fırsatı oluyor" diyen Mustafa Melik Kutlu, "Kendisinin gençlik yıllarının arabası olduğu için o da her seferinde bana böyle bir araç aldığımız için teşekkür ediyor. Anahtarı saklasam da babam buluyor yine de gezmeden durmuyor. Babamın sevdası da bu aracımız" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel