Yetişkin kursları 5 noktada başlıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri Yetişkin Kursları için kayıtlar başlıyor. 30 farklı branşta düzenlenen kurslar hem kırsalda hem de merkezde olmak üzere 35 noktada Eskişehirliler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkin vatandaşlar için kurs programları düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede başlayacak olan 30 farklı branştaki kurs, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan 25 Belde Evi, 8 Deneyimli Kafe, Mutfak Atölyesi ve Zafer Spor Merkezi'nde olmak üzere 35 noktada Eskişehirliler ile buluşacak. Kurs programları için kayıt işlemleri online olarak yapılacak. Açılacak kurslar arasında ahşap boyama, amigurumi, aşçılık, bağlama, dantel anglez, ev mefruşatı, giyim, iğne oyası, İngilizce, kağıt takı yapımı, kara kalem çalışması, keçe aksesuarları yapımı, makrome, örgü, pilates, seramik, tecvidli Kur'an okuma ve yağlı boya resim branşları yer alıyor.

Merkezde ve kırsalda 35 merkezde

Kursların düzenleneceği merkezler ise şu şekilde:

"Aşağı Söğütönü Belde Evi, Yukarı Söğütönü Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi Meslek Edinme Kurs Merkezi, Çamlıca Belde Evi, Çukurhisar Belde Evi, Esentepe Belde Evi, Uluönder Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Batıkent Hasan Ali Yücel Belde Evi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Fatih Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Gündüzler Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Zincirlikuyu Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe, Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe, Çamlıca Deneyimli Kafe, Keskin Deneyimli Kafe, Nasuh Akar Deneyimli Kafe, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe, Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe, Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi ve Zafer Spor Merkezi". - ESKİŞEHİR