1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. Ayrıca, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs stajyerlere tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alır ve İşçi Bayramı olarak kutlanır. 2024 yılında, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla, bu tarih resmi tatil olarak ilan edilecek ve okulların kapalı olması bekleniyor. Ayrıca, kamu çalışanlarına da tatil ilan edilecek ve iş yerlerinde genellikle izin uygulanacak.

2024 BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

2024'TE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2024 yılı, çalışanlar için bolca dinlenme ve tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Yeni yılda toplam 9 resmi tatil günü bulunurken, çalışanlar bu tatil günlerini değerlendirerek toplamda 15,5 gün resmi tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Bu tatil günleri, çalışanlara kendilerine zaman ayırma ve enerji depolama şansı sunarken, planlamalarını yaparken bu günleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle üniversiteler kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde bir günlüğüne kapatılacak okullar ertesi gün 2 Mayıs günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecektir. Bu tarihte okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil yapma imkanı tanınacaktır.

1 MAYIS'TA TAKSİM MEYDANI KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek." ifadelerini kullandı.

TAKSİM MEYDANI'NDA 1 MAYIS KUTLAMALARI YASAK MI?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kararını verdi. Karara göre, Taksim Meydanı bu yıl da kutlamalara kapalı olacak.

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.