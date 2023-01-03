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Yargı ve siyaset camiasını bir araya getiren düğün

Yerel Haberler

Yargı ve siyaset camiasını bir araya getiren düğün

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'ın oğlu Muhammet Emin Birkan ve Emine İnci'nün düğünü yargı, siyaset, iş dünyasının önemli isimlerini biraraya getirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'ın oğlu Muhammet Emin Birkan ve Emine İnci'nün düğünü yargı, siyaset, iş dünyasının önemli isimlerini biraraya getirdi.

Merinos'ta gerçekleşen düğüne yargı, siyaset ve iş dünyasından iki bini aşkın davetli katıldı. Zekeriya Birkan'ı ve ailesini mutlu gününde sevenleri, dostları ve siyaset camia yalnız bırakmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş, sanat, yargı ve siyaset camiasının önemli isimleri de bu mutlu ana ortak oldular.

Çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı.

Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, "Adalet Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan'ın biricik oğlu Muhammed Emin Birkan'ın ve Emine İnci Şentürk kızımızın nikah akitlerini gerçekleştirdik. Evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Rabb'im onlara iki cihan saadeti nasip eylesin" dedi.

Düğüne katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç çifte tebrik içeren telgraf iletti. Katılımcıların fotoğraf çekimi, teşekkürü ile düğün sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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