Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu'nda İstiklal Marşı ve Kurtuluş Günü kutlaması

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu minikleri 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunu coşkulu bir kutlama ile andılar.

3. Sınıf öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu törende ilk önce İstiklal Marşımızın kabulünün 102. Yılı nedeniyle okul bünyesinde yapılan "İstiklal Marşını en güzel okuma" yarışmasında birinci olan çocuklar ödüllendirildi.

Birincisi sınıfların birincisi Asya Mina Bindesen, İkinci sınıfların birincisi Simanur Çelebi, Üçüncü sınıfların birincisi Leya Rabia Saydın, Dördüncü sınıfların birincisi Berra Begüm Çelik madalya ve başarı belgelerini Yakutiye İlçe Milli Eğitim şube müdürlerinden Yalçın Türkyılmaz'ın elinden aldılar.

Tören 3. sınıfların yaptıkları gösteriler, yöresel şarkılarla devam etti.

Erzurum'un yöresel konuşmasından yola çıkılarak tertip edilen piyes gösterisi seyirciler tarafından bol bol alkış aldı.

Tören Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan'ın emek veren bütün öğrenci ve öğretmenleri tebrik etmesiyle sona erdi. - ERZURUM