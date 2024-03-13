Üye Girişi
Haberler

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu'nda İstiklal Marşı ve Kurtuluş Günü kutlaması

Güncelleme:

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu minikleri, İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunu coşkulu bir kutlama ile andı. Tören, öğrencilerin gösterileri ve yöresel şarkılarla renklendi.

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu minikleri 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunu coşkulu bir kutlama ile andılar.

3. Sınıf öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu törende ilk önce İstiklal Marşımızın kabulünün 102. Yılı nedeniyle okul bünyesinde yapılan "İstiklal Marşını en güzel okuma" yarışmasında birinci olan çocuklar ödüllendirildi.

Birincisi sınıfların birincisi Asya Mina Bindesen, İkinci sınıfların birincisi Simanur Çelebi, Üçüncü sınıfların birincisi Leya Rabia Saydın, Dördüncü sınıfların birincisi Berra Begüm Çelik madalya ve başarı belgelerini Yakutiye İlçe Milli Eğitim şube müdürlerinden Yalçın Türkyılmaz'ın elinden aldılar.

Tören 3. sınıfların yaptıkları gösteriler, yöresel şarkılarla devam etti.

Erzurum'un yöresel konuşmasından yola çıkılarak tertip edilen piyes gösterisi seyirciler tarafından bol bol alkış aldı.

Tören Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan'ın emek veren bütün öğrenci ve öğretmenleri tebrik etmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yakutiye Erzurum Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli? Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title